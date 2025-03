Premierea Concursului de creatie literara - "Ferestre catre viitorul culturii romanesti", editia a II-a

Miercuri, 5 martie, de la ora 12.00, la Casa Memoriala "Iosif Vulcan" din Holod, va avea loc premierea Concursului de creatie literara "Ferestre catre viitorul culturii romanesti" 2025, desfasurat in perioada 20 ianuarie - 11 februarie in Liceul Greco-Catolic "Iuliu Maniu" din Oradea si Liceul "Don Orione" din Oradea.Concursul, ajuns in acest an la a doua editie, a fost organizat in colaborare cu Departamentul Cultural al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea si face parte din proiectul ... citește toată știrea