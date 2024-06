Prima editie la Oradea - Festival International de Poezie

Primul Festival International de Poezie organizat la Oradea va avea loc in vara acestui an, sub egida Asociatiei Culturale Pro Lirica Oradea, condusa de poeta Mihaela Dindelegan.Festivalul - Concurs International de Poezie "Drag de limba romana" se va desfasura in parteneriat cu Societatea Culturala Apollon Romania, patronata de scriitorul George Calin, Ambasador Cultural Conventia ONU - Geneva. Contractul de finantare a proiectului a fost semnat zilele acestea de presedinta Pro Lirica si de ... citește toată știrea