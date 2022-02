Primavara vine la Muzeul Tarii Crisurilor - Targ de martisoare traditionale

Incepand cu weekendul 25-27 februarie, oradenii sunt invitati la sediul Muzeului Tarii Crisurilor pentru a participa la un targ de martisoare traditionale. Martisoarele sunt realizate de artisti populari din judetul Bihor.Primavara a sosit mai devreme la Muzeul Tarii Crisurilor, in acest an. Primii invitati sa treaca pragul insitutiei au fost copiii, care au avut posibilitatea de a se inscrie la un atelier de confectionat martisoare traditionale. Acestia au avut ocazia, in ultima saptamana a ... citeste toata stirea