Profesor in America, editorialist la New York Times si Washington Post, Costica Bradatan va fi prezent la Oradea, unde isi va lansa noua carte

Profesor la universitati din SUA, editorialist si eseist la publicatii de prestigiu, ca The New York Times sau Washington Post, filosof si autor a numeroase carti traduse in mai multe limbi, Costica Bradatan vine la Oradea. Acesta va fi prezent la lansarea cartii-eveniment "Elogiu esecului. Patru pilde de umilitate", joi, la ora 17, la Libraria Humanitas.Alaturi de autor, la eveniment vor vorbi Mihai Maci si Teofil Stanciu, iar moderator va fi Paul Marinescu. Lansarea va fi urmata de o ... citește toată știrea