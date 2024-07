"Profesorul trasnit", la Muzeul Esarii Crisurilor din Oradea

Actorul Serban Borda va sustine un atelier-spectacol gratuit, intitulat "Profesorul trasnit'" in parcul Muzeului Tarii Crisurilor, duminica, 14 iulie 2024, orele 20, in cadrul proiectului cultural estival al institutiei, "Tipografia de idei".Spectacolul, original si educativ, va oferi publicului de toate varstele ocazia de a-si insusi cunostinte elementare de fizica si chimie prin intermediul unor experimente sustinute de catre profesorul "trasnit" in cadrul unui show interactiv."Aceste ... citește toată știrea