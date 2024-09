Profu' Zapacit vine la ERA Park Oradea

Fizica si chimia nu au fost nicaieri la fel de atractive ca la ERA Park Oradea. Centrul comercial din Calea Aradului nr. 62 gazduieste o intalnire cu Profu' Zapacit, un personaj simpatic care are darul sa-i apropie pe cei mici de stiinte."Profu' Zapacit", in interpretarea actorului oradean Serban Borda, este un show interactiv, educativ si amuzant in care spectatorii vor avea ocazia sa isi verifice ori sa-si insuseasca cunostinte elementare de fizica si chimie.Spectacolul, care se va ... citește toată știrea