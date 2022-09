Proiect al celebrului designer Dorin Negrau - Tabara de creatie "HusART"

Celebrul designer Dorin Negrau se afla, in aceste zile, acasa, la Husasau de Tinca, acolo unde, prin Centrul Traditional de Conectare la Viata Simpla, organizeaza tabara de creatie "HusART".Tabara, aflata la prima editie, se desfasoara in perioada 28 august-6 septembrie, si precede o rezidenta de arta, ce va avea loc anul viitor, in Bucuresti.Important de retinut in acest proiect este interventia a 14 artisti, pictori, participanti, asupra unor spatii exterioare din Husasau de Tinca, creand, ... citeste toata stirea