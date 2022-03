"Puf buf": Spectacol de teatru cu copii fara auz, la ERA Park Oradea (FOTO / VIDEO)

Teatrul Basca din Timisoara prezinta la Oradea spectacolul Puf Buf, realizat cu copii fara auz. Evenimentul va avea loc, miercuri, de la ora 17, in sala de evenimente a ERA Park."Cu multa pasiune, rabdare si perseverenta, artistii de la Teatrul Basca au lucrat in ultimele luni la primul spectacol realizat cu copii fara auz, in cadrul proiectului "Dincolo de cuvinte". Spectacolul Puf buf aduce pe scena 12 copii surzi de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Constantin Pufan" din ... citeste toata stirea