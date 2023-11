Violonistul Razvan Stoica si sora acestuia, pianista Andreea Stoica, vor urca marti seara pe scena Filarmonicii din Oradea, in cadrul Baroque Tour, in program fiind incluse lucrari semnate de Johann Sebastian Bach, Francesco Maria Veracini, Giuseppe Tartini, Tomaso Vitali, Alfred Schnittke si Gaetano Pugnani. Razvan Stoica va canta la vioara Stradivarius "The Queen".Recitalul Stradivarius Baroque Tour Opus 2 este programat de la ora 19, in sala Enescu-Bartok.Potrivit unui comunicat trimis ... citeste toata stirea