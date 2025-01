Recitalul "Eleganta Barocului", marti, la Filarmonica Oradea

Lucrari dedicate barocului vor fi interpretate in recitalul de marti, de la ora 19, la Filarmonica Oradea de artistii Andrei Mihai Radu, la vioara, Ion Negura, flaut, Corina Raducanu si Eugen Dumitrescu, la pian.In programul recitalului "Eleganta barocului" vor putea fi audiate piese scrise de J.S. Bach: Corale - Wohl mir, dass ich Jesum Habe BWV 147 si Schafe konnen sicher weiden BWV 208, Sonata in mi minor pentru flaut si pian BWV 1034, si de G.F. Handel - Sonata in Re major pentru vioara ... citește toată știrea