"Reeducare si represiune in comunism". Lansare de carte la Oradea: Istoricul Dragos Ursu dezvaluie detalii despre viata detinutilor din inchisoarea Aiud

Cei care doresc sa afle despre cat de grea era viata detinutilor politic in inchisoarea Aiud sunt asteptati miercuri, 5 martie, de la ora 17, in sala de conferinte a Muzeului Esarii Crisurilor din Oradea, la lansarea cartii "Reeducare si represiune in comunism. O istorie politica a inchisorii Aiud", scrisa de istoricul Dragos Ursu.Cartea analizeaza activitatea ofiterilor si a gardienilor responsabili de reeducare, descrie viata cotidiana a detinutilor si prezinta rezultatele acestui fenomen