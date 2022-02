Renumitul pianist Horia Maxim revine pe scena Filarmonicii Oradea

Unul dintre cei mai valorosi pianisti romani, Horia Maxim, revine pe scena Filarmonicii de Stat Oradea, pentru concertul de joi, de la ora 19. Lucrarile din programul serii, de Sergei Rachmaninoff si Georges Bizet, sunt interpretate de Orchestra institutiei, sub bagheta maestrului Janko Zsolt, dirijor permanent atat al Filarmonicii oradene, cat si al Operei Maghiare din Cluj-Napoca.Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra in do minor, op. 18, il are ca solist pe renumitul pianist Horia Maxim. ... citeste toata stirea