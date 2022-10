Reputatul teatrolog George Banu, in conferinta - Spatele omului, la Muzeul Tarii Crisurilor

Reputatul teatrolog George Banu a fost prezent la Muzeul Tarii Crisurilor marti, 4 octombrie, unde a sustinut conferinta Spatele omului, care are la baza cartea cu acelasi nume.In avanpremiera conferintei, teatrologul s-a intalnit cu studentii din anul I ai Facultatii de Geografie, Turism si Sport, aflati in sala de conferinte a institutiei muzeale la cursul sustinut de prof. univ. dr. Alexandru Ilies, decanul facultatii.Conferinta Spatele omului pune in valoare si virtutile criticului de ... citeste toata stirea