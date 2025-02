ReStralucire: Masti folosite in tratamentarea cancerului si transformate in opere de arta vor fi expuse la Oradea

Masti de radioterapie utilizate in tratamente oncologice primesc o noua semnificatie in cadrul expozitiei "ReStralucire", care va fi vernisata marti, 4 februarie, de la ora 14, la Casa Darvas-La Roche din Oradea.Evenimentul aduce in fata publicului lucrari realizate de oradeanca Mirela Dobrescu, care a mai transformat dispozitive medicale folosite in tratarea pacientilor bolnavi de cancer in compozitii artistice.Expozitia, organizata cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului, ... citește toată știrea