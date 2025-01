Revelionul la rulota: Mai multi "rulotisti" au sarbatorit trecerea in noul an intr-un strand cu apa termala de langa Oradea (VIDEO)

Peste 20 de proprietari de rulote din vestul Romaniei, dar nu numai, au petrecut noaptea dintre ani sub cerul liber.Comunitatea de "rulotisti", cum isi spun ei, obisnuieste sa sarbatoreasca Revelionul impreuna intr-un alt camping, iar in acest an au ales strandul termal de la Livada, langa Oradea, unde au petrecut ultimele clipe din 2024 si primele din anul nou, scrie site-ul stirileprotv.ro."Pentru ca ne plac oamenii, ne place anturajul", a explicat decizia una dintre turistele venite cu ... citește toată știrea