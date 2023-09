144 de imagini alb-negru si color au fost acceptate in urma jurizarii concursului international de arta fotografica intitulata "Via, vinul si bucuria de a trai", organizat in premiera nationala la Oradea.Asociatia Internationala "Euro Foto Art" (AIEFA), a organizat, in parteneriat cu Summit Agro Romania si Asociatia pentru Civilizatia si Cultura Vinului "Millesime", concursul international de arta fotografica "Via, vinul si bucuria de a trai", dotat cu premii in bani si medalii.Concursul ... citeste toata stirea