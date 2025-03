"Richard III", "Speranta nu urca niciodata cu liftul", "Piciul" si "Rabbit Hole", in programul lunii aprilie, la Teatrul Regina Maria

Teatrul Regina Maria din Oradea a publicat programul spectacolelor din luna aprilie, acesta debutand cu premiera "Richard III", in regia lui Andrei Majeri, care va avea loc pe 5 aprilie.Cea de-a doua reprezentatie este programata in seara 6 aprilie, iar cea de-a treia, pe 24 aprilie."Este inevitabil o piesa a intrigilor palatului. Eu vreau sa generez, impreuna cu actorii, o fictiune atragatoare estetic, atragatoare prin performantele actoricesti, atragatoare prin muzica, care are un ... citește toată știrea