Romanul "La fel ca mine" - Denisa Stefan, in dialog cu Mircea Pricajan

La Libraria Humanitas Oradea (Republicii, nr. 11), sambata, 28 septembrie, ora 17.00, Denisa Stefan va intra in dialog cu Mircea Pricajan, pornind de la romanul "La fel ca mine", publicat in colectia Ego. Proza a Editurii Polirom. Discutia va fi urmata de o sesiune de autografe. Evenimentul este organizat in parteneriat cu Revista de cultura Familia."Stabilitatea este o iluzie care se clatina la primul esec", pare sa spuna o voce inca de la inceputul cartii. Insa din perspectiva cui e esecul: ... citește toată știrea