Rugaciune pe note muzicale: In Saptamana Patimilor, Filarmonica Oradea va invita la concertul Stabat Mater

"Cine canta se roaga de doua ori", a spus Sf. Augustin. In acest spirit, in apropierea Sarbatorilor Pascale, mai precis joi, de la ora 19, Filarmonica Oradea invita la rugaciune printr-un concert cu tematica religioasa. Lucrarea Stabat Mater a lui G. Rossini il are la pupitrul dirijoral al Orchestrei pe Andrea Barizza, Corul va fi condus de Laszloffy Zsolt, iar solistii sunt: Roxana Selariu - soprana, Janetka Hosco - mezzosoprana, Stefan von Korch - tenor si Alin Anca - bas.Opera lirica in ... citeste toata stirea