S-a incheiat a 12-a editie a Zilelor Sfantului Ladislau. Concluziile organizatorilor

"Aproape 100 de evenimente pe parcursul a noua zile si in jur de 50.000 de participanti - acesta ar fi pe scurt bilantul celei de-a 12-a editii a Zilelor Sfantului Ladislau, desfasurate in perioada 24-30 iunie sub mottoul Festival fara granite", au transmis luni organizatorii din cadrul Asociatiei Sfantul Ladislau, acestia multumind sponsorilor si partenerilor care au facut posibil evenimentul.In cuvantul de incheiere, Zatyko Gyula, presedintele Asociatiei "Sfantul Ladislau", a spus ca un ... citește toată știrea