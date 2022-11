Salonul International de Arta Fotografica - Premiile Varadinum 2022

Cea de-a sasea editie a Salonului International de Arta Fotografica Varadinum va fi gazduita in Sala Mare a Primariei din Oradea marti, 8 noiembrie. Salonul include atat decernarea premiilor, cat si lansarea albumului Oradea mea, al artistului Ovi D. Pop.Gala organizata de Clubul fotografic Varadinum va incepe de la ora 18.00. La editia din acest an au fost trimise 186 de fotografii din 43 de tari. In cadrul evenimentului, vor fi prezentate pe un ecran de mari dimensiuni fotografiile ... citeste toata stirea