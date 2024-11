Sambata, 23 noiembrie, la Filarmonica de Stat Oradea - Profu' zapacit

"Profu' zapacit" este un spectacol inedit si educativ, in care spectatorii (elevi, profesori, apartinatori etc.) isi pot verifica sau pot sa isi insuseasca, dupa caz, cunostinte elementare de fizica si chimie in cadrul unui show interactiv, sustinut de actorul Serban Borda.Spectacolul, care va avea loc in 23 noiembrie, de la ora 17.00, in sala Filarmonicii de Stat Oradea, prezinta cateva experimente fizice si chimice. Publicul va invata, de exemplu, ce este forta centripeta, principiul ... citește toată știrea