Saptamana de rugaciune pentru unitatea crestinilor. Se strang donatii pentru pachete cu mancare, destinate sarmanilor

Credinciosii sunt invitati in fiecare seara din saptamana aceasta sa ia parte, online sau fizic, la rugaciunile sustinute de reprezentantii a noua culte din Oradea. In timpul acestui eveniment se aduna donatii la Biserica Penticostala Tabor, unde vor fi pregatite pachete pentru oamenii nevoiasi.Saptamana de rugaciune a debutat duminica trecuta, la Catedrala Romano-Catolica din oras, apoi a continuat in urmatoarele seri la Biserica Unitariana (luni) si Biserica Evanghelica-Lutherana (marti).