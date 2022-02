Sarbatoarea iubirii: Expozitie de tablouri create de oradeni, intr-un pub din oras

Peste 30 de oradeni talentati vor expune, in aceasta saptamana, in localul Green Pub din pasajul Vulturul Negru, la initiativa asociatiei Frends Oradea. Tablourile sunt realizate in acrilice, ulei sau cerneala si au ca tema iubirea."Printre expozanti se numara absolventi si studenti din cadrul Facultatii de Arte, al Facultatii de Constructii, Cadastru si Arhitectura, elevi ai Liceului de Arte si alti oameni cu maini fermecate", se arata in invitatia transmisa de ONG.Vernisajul va avea loc ... citeste toata stirea