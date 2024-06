Se apropie festivalul Sounds of Oradea, care aduce muzica si balet in centrul orasului. Mesajul invitatei speciale, Angela Gheorghiu (VIDEO)

Editia a treia a Festivalului Sounds of Oradea se va desfasura in perioada 14-16 iunie, fiind organizata de Asociatia pentru promovarea turismului din Oradea si regiune (APTOR) impreuna cu Primaria. In prim-plan se afla soprana Angela Gheorghiu, care va urca in premiera pe o scena din Oradea.Si in acest an, directorul artistic este dirijorul catalan David Gimenez Carreras, nepotul celebrului tenor Jose Carreras. Evenimentul isi propune sa aduca in fata oradenilor invitati importanti din ... citește toată știrea