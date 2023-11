Iubitorii de traditii sunt chemati in perioada urmatoare la Comuniteca, unde vor invata colinde vechi de la grupul de colindatori Alunu. Participarea este gratuita.Grupul Alunu este coordonat de profesorul Alexandru Sanislav, cel care ii va si introduce pe participanti in atmosfera specifica sarbatorilor de iarna.Potrivit unui comunicat transmis de organizatori, serile de colinde vor fi organizate in Comuniteca, spatiul pus la dispozitie de Fundatia Comunitara Oradea, in incinta Crisul ... citeste toata stirea