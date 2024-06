Sesiune de "dans extatic", duminica, in parcul Cetatii Oradea

Parcul Cetatii Oradea va gazdui duminica seara un eveniment nu tocmai comun, fiind vorba despre o sesiune de "dans extatic" in aer liber."Dansul constient sau extatic este o forma de meditatie in care participantii sunt invitati sa se miste liber sub vraja muzicii", explica reprezentantii studio-ului Ecstatic Dance Oradea."Evenimentul incepe (n.r. - de la ora 18) cu o ceremonie de deschidere facilitata de Kinga si un warm-up ghidat de Petra prin care invatam sa fim prezenti, sa ne deschidem ... citește toată știrea