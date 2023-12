Joi, de la ora 19, Filarmonica Oradea ii invita pe melomani la un concert cu lucrari de J. Haydn si de J. Brahms: Uvertura L'isola disabitata, care a fost scrisa si a avut premiera in acelasi an, in 1779, si Concert pentru violoncel nr. 2 in Re major, una dintre cele mai importante lucrari pentru violoncel ale epocii clasice, si respectiv Simfonia nr. 2 in Re major, compusa in vara anului 1877, cand Brahms se afla in vizita intr-un mic oras din sudul Austriei."Muzica inseamna pasiune, ... citeste toata stirea