Sounds of Oradea, TIFF ori FestiFall: In ce perioade se vor tine, in acest an, principalele targuri si festivaluri din oras

Primavara va aduce si primele mari evenimente publice din oras, organizate sau sprijinite de Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, cum ar fi "Oradea ne uneste" (20 aprilie), regal folcloric dedicat Zilei eliberarii Oradiei, un concurs organizat in premiera si dedicat dirijorilor din toata lumea (26 aprilie - 2 mai) si Targul de Pasti, care se va tine in perioada 26 aprilie - 6 mai, in Cetate.Vor urma si alte evenimente de amploare, printre care o noua editie a Sounds ... citește toată știrea