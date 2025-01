Spectacol de teatru la Casa de Cultura - "Nesfasitul Brancusi"

Casa de Cultura a Sindicatelor Oradea va gazdui sambata, 25 ianuarie, de la ora 16.00, spectacolul de teatru "Nesfasitul Brancusi", adaptare dupa "Infinitul Brancusi", de Valeriu Butulescu, in regia lui Ioan Batinas.Actiunea piesei se petrece in 15 martie 1957, in atelierul din Paris al lui Constantin Brancusi. Intuind "Marea Trecere" (ce avea sa survina in acea noapte), marele sculptor are prilejul ca, impreuna cu cei care il ingrijeau (un cuplu de artisti romani) si cu vizitatorii sai, sa ... citește toată știrea