Spectacol gratuit la Sinagoga Sion - Galcevile din Chioggia

Astazi, 11 octombrie, la Sinagoga Sion, se va juca spectacolul Galcevile din Chioggia, de Carlo Goldoni, in regia lui Serban Borda. Spectacolul este prezentat de Asociatia Teatrul de Copii, in cadrul proiectului Sinagoga Ludica. Intrarea este libera.Actiunea piesei "Galcevile din Chioggia" se desfasoara intr-un sat de pescari din apropierea Venetiei. Majoritatea barbatilor sunt pescari, munca lor este grea si periculoasa. In sat sunt si multe tinere dornice sa se casatoreasca. Au doar o ... citeste toata stirea