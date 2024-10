Spectacole ale Teatrului Regina Maria, pe scenele Festivalului National de Teatru

Actorii oradeni vor fi prezenti pe scenele celei de-a 34-a editii a Festivalului National de Teatru. Printre productiile teatrale selectate in editia din acest an a FNT se numara "Rabbit Hole", un spectacol al Teatrului Regina Maria, si "Zeite de categoria B", un spectacol realizat in colaborare cu teatrul oradean, in care joaca si actrita Ioana Dragos Gajdo.Reprezentatiile vor fi date in acest weekend, "Zeite de categoria B" urmand sa fie jucat pe scena Teatrelli, in timp ce "Rabbit Hole" - ... citește toată știrea