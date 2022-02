Spectacolul Crestini se joaca in weekend - Concurs pentru o dubla invitatie

Teatrul Regina Maria a lansat pentru publicul oradean un concurs in urma caruia se poate castiga, prin tragere la sorti, o invitatie dubla la spectacolul Crestini. Spectacolul se joaca sambata, 26 februarie, de la ora 18.00, la Sala Mare.Montat la Oradea in premiera nationala, spectacolul Crestini, de Lucas Hnath, regia Radu Iacoban a avut premiera in octombrie 2019, in Sinagoga Neoloaga. Crestini este un spectacol "despre frica de a pune la indoiala axiome, care, cu toate ca sunt atestate ... citeste toata stirea