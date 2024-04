"Sunt singura de sapte zile": One woman show cu Mirela Nita Lupu, la Noo'vo Resto Lounge

Dupa succesul premierei one woman show-ului "Sunt singura de sapte zile", actrita Mirela Nita Lupu va urca, duminica, din nou pe scena localului Noo'vo Resto Lounge, pentru o a doua reprezentatie a spectacolului adaptat dupa doua piese scurte si patru povestiri de Matei Visniec."*Sunt singura de sapte zile* este o invitatie in lumea povestilor, de aceasta data in lumea povestilor de viata. Este o intalnire cu regretul, credinta, razbunarea, vinovatia, melancolia, conflictul, iubirea si ... citește toată știrea