Tablouri printre carti: Un copil din Oradea isi expune picturile la Targul Gaudeamus

Targul de carte Gaudeamus nu aduce in fata oradenilor doar volume bune de citit, ci si evenimente interesante.Dragos Mihai Dobocan, un copil care are doar 9 ani, dar care deja s-a remarcat ca artist plastic, isi va expune picturile in cadrul targului din Piata Unirii.Intitulata "Tablouri printre carti", expozitia va fi vernisata vineri, de la ora 15, iar lucrarile prezentate sunt printre cele mai recente realizate de copil. Ele vor fi prezentate de Teofil Stiop, directorul Departamentului ... citeste toata stirea