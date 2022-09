Teatrul Regina Maria, al doilea an consecutiv in FNT - Vinegar Tom, selectat in Festivalul National de Teatru

Productia Vinegar Tom, de Caryl Churchill, regia Dragos Mosoiu, montat in premiera nationala la Teatrul Regina Maria Oradea, a fost selectionat in cea de-a 32-a editie a Festivalului National de Teatru.S-a anuntat selectia spectacolelor si structura celei de-a 32-a editii a Festivalului National de Teatru, iar spectacolul Vinegar Tom, al Teatrului Regina Maria, face parte din selectie, in sectiunea Macro-Istorii. Societati Fragmentate.Povestea intruchipeaza destinele unor femei care nu se ... citeste toata stirea