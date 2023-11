Teatrul Szigligeti a inceput procesul de repetitii pentru premiera de Revelion. Pe langa actorii Trupei Szigligeti, in productie vor juca toti membrii Ansamblului Nagyvarad, alaturi de un cor de 12 membri si o orchestra formata din 16 muzicieni."Silvia" a fost, in intregime, jucata, ultima data, in Oradea, in anul 1955, in regia lui Grof Laszlo. Opereta de mare anvergura scrisa de Emmerich Kalman a avut premiera absoluta in anul 1915, la Viena. Textul a fost tradus din germana in maghiara si ... citeste toata stirea