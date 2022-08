Teatrul "Szigligeti" din Oradea - La debutul noii stagiuni

Aproape 40.000 de spectatori a avut Teatrul Szigligeti stagiunea trecuta. De asemenea, institutia de cultura se poate lauda cu 295 de reprezentatii jucate. In plus, teatrul are accesibila o baza de data online, un proiect unic si un exemplu de urmat pentru teatrele din Transilvania. Stagiuna 2022 - 2023 se anunta echilibrata, cu productii noi, marcand totodata si aniversarile legate de nasterea poetului Petofi Sandor si a scriitorului ardelean Tamasi Aron.Teatrul Szigligeti a organizat ... citeste toata stirea