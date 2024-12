Tenorul Stefan von Korch, la Sala Palatului - Eleganta muzicii de opera

Un spectacol spumos a incununat "Craciunul Vienez Aniversar" in Bucuresti, iar tenorul bihorean Stefan von Korch a oferit momente de incantare publicului prezent la cea de a 20-a editie a traditionalului concert anual.La prima sa prezenta pe scena Salii Palatului, solistul a interpretat doua secvente foarte indragite ale repertoriului liric: in prima parte a concertului, dupa celebra arie "La donna e mobile" din Rigoletto, spectatorii entuziasmati l-au rechemat la rampa. Iar in a doua parte a ... citește toată știrea