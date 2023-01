Tinere talente din Egipt, pe scena oradeana - "Rapsodia iubirii"

Publicul meloman este invitat joi, 19 ianuarie, la concertul intitulat "Rapsodia iubirii", care va aduce in scena doua tinere talente din Egipt, surorile Amira si Mariam Abouzahra, soliste la vioara, respectiv viola.Concertul va avea loc joi, 19 ianuarie, in Sala Enescu-Bartok, incepand cu ora 19.00. Orchestra va fi dirijata de maestrul Janko Zsolt, dirijor permanent al Filarmonicii de Stat Oradea si al Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Janko Zsolt a absolvit studiile universitare in Romania, ... citeste toata stirea