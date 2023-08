O serie de concerte de jazz, rock si pop-rock va avea loc in parcul Muzeului Esarii Crisurilor, in cadrul proiectului cultural estival "Tipografia de idei". Primul va fi sustinut de Hot Jazz Band din Budapesta, Ungaria, miercuri, 30 august, de la ora 20.00.Fondata in 1985, Hot Jazz Band este o trupa de exceptie din Ungaria (Budapesta), cu o cariera impresionanta si realizari remarcabile. Muzicienii lor, sase la numar, pot fi cu mandrie considerati drept artistii care au atins cu succes ... citeste toata stirea