Toni Grecu si Doru Antonesi, intr-o conferinta-spectacol despre "umor, prostie si fake-news", la Oradea

Doi dintre membrii fondatori ai celebrului grup de comedie Divertis, Toni Grecu si Doru Antonesi, aduc in fata oradenilor joi, 18 mai, conferinta-spectacol "Umor, prostie si fake news din '89 pana azi", in cadrul Conferintelor Dilema la Oradea, aflate la a treia editie.Evenimentul va avea loc de la ora 17, in sala de conferinte a Muzeului Tarii Crisurilor, si va fi moderat de Sever Voinescu, redactorul-sef al revistei Dilema.Intrarea participantilor este libera, in limita a 150 de locuri.