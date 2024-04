Trupa Celelalte Cuvinte concerteaza duminica, acasa, in Oradea

Cunoscuta trupa rock Celelalte Cuvinte va concerta duminica seara in pubul Lokal din centrul Oradiei. Acesta va fi primul concert pe care trupa il sustine in acest an "acasa" si face parte din cadrul unui turneu care a inceput in luna martie, se va incheia in iunie, cuprinzand mai multe orase din tara."De 42 de ani impreuna, Celelalte Cuvinte este una dintre cele mai longevive trupe rock din Romania. Pastrandu-si, de-a lungul timpului, atat componenta cat si stilul, Celelalte Cuvinte a ... citește toată știrea