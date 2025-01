Trupa "Iosif Vulcan". Prima premiera din acest an - "Speranta nu urca niciodata cu liftul"

Sambata, 11 ianuarie, si duminica, 12 ianuarie, de la ora 19.00, in Sala Transilvania, va avea loc premiera spectacolului "Speranta nu urca niciodata cu liftul", de Simona Mihutiu, in regia lui Toni Nica. Este vorba despre prima premiera din acest an a trupei "Iosif Vulcan" si cea de-a treia premiera din aceasta stagiune.Textul aduce in discutie un conflict care, in contextul lumii actuale, s-a acutizat: acela dintre lumea veche vs. lumea noua.O femeie singura, aflata la varsta senectutii, ... citește toată știrea