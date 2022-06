Ultimele spectacole ale stagiunii - Sold-Out, in Cetate

Ultimele spectacole ale stagiunii actuale se joaca in aer liber, si in sali, la Teatrul Regina Maria. Iubesti? Platesti!, regia Denisa Irina Vlad, a fost prima productie prezentata in aer liber si s-a bucurat de succes, spectacolul fiind Sold Out, cu 150 de bilete vandute.Cel de-al doilea spectacol care s-a bucurat de public numeros a fost Genul Acuzativ, text si regie Mimi Branescu, care s-a jucat tot in Cetatea Oradea, joi, 16 iunie.Iar astazi, de la ora 20.00, se va juca Profu de ... citeste toata stirea