Ultimele zile pentru inscrieri - Star Vivere Music Revolution

Cea de-a VII-a editie a Star Vivere Music Revolution va avea loc pe scena Teatrului Regina Maria in 19 si 20 august. Inscrieri in concurs se mai pot face pana in data de 8 iulie.Asociatia Star Vivere, in parteneriat cu Primaria Oradea si Teatrul Regina Maria, organizeaza editia a VII-a a cunoscutului festival muzical Star Vivere Music Revolution. Data limita pana la care pot fi trimise dosarele de inscriere este 8 iulie. "Doresc sa le multumesc institutiilor partenere, in special Primariei ... citeste toata stirea