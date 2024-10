Un profesor Universitar din Republica Moldova va sustine o conferinta la Oradea: "Cultura memoriei in Republica Moldova si Ucraina"

Muzeul Tarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal va gazdui vineri, 25 octombrie, conferinta "Cultura memoriei in Republica Moldova si Ucraina: Identitate nationala intre naratiuni concurente si mostenirea sovietica", sustinuta de catre rectorul al Universitatii de Stat din Chisinau Igor Sarov.Evenimentul va avea loc de la ora 17, in sala de conferinte a MTC, iar in cadrul acestuia vor lua, de asemenea, cuvantul istoricii Gabriel Moisa, manager al Muzeului Tarii Crisurilor si Sorin Sipos, ... citește toată știrea