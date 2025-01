Un spectacol interactiv si educativ - Profu' zapacit, la filarmonica

Profu' zapacit este un spectacol inedit si educativ, in care spectatorii (elevi, profesori, apartinatori etc.) isi pot verifica, sau pot sa isi insuseasca, dupa caz, cunostinte elementare de fizica si chimie, in cadrul unui show interactiv, sustinut de Profu' zapacit (actorul Serban Borda).Spectacolul va avea loc in 19 ianuarie, de la ora 17.00, la Filarmonica de Stat Oradea, si va prezenta cateva experimente fizice si chimice, din care copiii mici si mari vor putea invata ce este forta ... citește toată știrea