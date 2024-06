"Va fi un regal al viorii". Renumitul violonist Alexandru Tomescu revine in Oradea cu Turneul Stradivarius, la Catedrala "Sf. Nicolae"

Renumitul Alexandru Tomescu, cu a sa vioara Stadivarius, revine in Oradea, pentru a cincea oara consecutiv, cu un nou concert. Editia a XVII-a a Turneului International Stradivarius, ce poarta in acest an numele "Metamorfoze", va avea loc miercuri, in 3 iulie, de la ora 19.30, la Catedrala "Sf. Nicolae", iar intrarea este gratuita, in limita locurilor disponibile.Episcopia Greco-catolica de Oradea, prin Departamentul Cultural EGCO, este co-organizator al acestui eveniment.Potrivit ... citește toată știrea