Vanatoare de comori gratuita in centrul Oradiei

Voluntarii Asociatiei Caritas Eparhial Oradea organizeaza joi, 30 mai, incepand cu ora 15.30, o cautare de comori pentru tineri cu varsta de peste 14 ani din Oradea si imprejurimi.Doritorii se pot inscrie online gratuit in aventura Treasure Hunt, pana in data de 26 mai, accesand codul QR de pe afis (foto jos), iar ulterior vor primi mai multe detalii de la voluntari. Locurile sunt limitate.Intalnirea va avea loc in fata Teatrului de Stat Regina Maria joi, 30 mai, incepand cu ora 15.30. ... citește toată știrea